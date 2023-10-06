شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم بايرن ميونخ..صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يتطلع بشكل جادي للتعاقد مع المدافع المخضرم توماس دي ليخت، نجم نادي بايرن ميونخ في المرحلة القادمة.

يأتي ذلك قي ظل توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب الألماني توماس توخيل، حيث يسعي اليونايتد لإستغلال تلك العلاقة السيئة في ضم اللاعب.

ويري اليونايتد أنه في حاجة ماسة لخدمات دي ليخت في ظل الأزمة الدفاعية الكبيرة التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي، وإستقبال الفريق لعددا كبيرا من الأهداف.

دي ليخت يري أن إنتقاله إلى اليونايتد سيجعله ينتقل إلى مستوي أقل، خاصة أنه ينافس بشكل دائم علي تحقيق الألقاب مع الفريق البافاري، مما يجعله لا يفضل تلك الخطوة.

موقف بايرن ميونخ الحالي من اللاعب

هذا ويرفض مسئولي البايرن خروج دي ليخت عن الفريق في الفترة القادمة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.