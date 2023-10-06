شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب × أسبوع.. إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسات العامة لمجلس النواب، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث عقد مجلس النواب جلساته الافتتاحية، ووافق في جلساته الإجرائية على تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25 وفقًا للإجراءات اللائحية.

واستكمالاً لمهامه التشريعية أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين، تتضمن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل عاجل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الحالي أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب لديه أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين إنجازها بمنتهى الدقة حتى يكتمل البنيان التشريعي.

وبمناسبة تزامن بدء دور الانعقاد مع تحضير الدولة المصرية لاستحقاق هام وهو الانتخابات الرئاسية 2024، حث رئيس المجلس جموع المصريين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول.... وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة.

كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، أكد خلالها أن نصر أكتوبر العظيم من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى لتسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل إقرارها في الجلسة التالية، وذلك إعمالاً لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، ووافق عليها المجلس. ودعا أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس.

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "٢٥" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه وباسم السادة النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم في انتخابات اللجان النوعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد وإنجاز المهام الموكلة إليهم.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى اخطارا من رؤساء أحزاب (الإصلاح والتنمية، المؤتمر، الحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التجمع الوطنى التقدمي) بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحــد الموافق 15 أكتـوبر 2023.