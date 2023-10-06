شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد معلنا دعمه للدولة المصرية: مصر ستظل أبية على أى ضغوط أو تدخل فى شئونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب الوفد بيانا منذ قليل، أكد فيه أنه يتابع حزب الوفد عن كثب الهجمة الشرسة التى تتعوض لها الدولة المصرية بداية من بيان البرلمان الأوروبي ثم قيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر، وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولى.

وقال بيان حزب الوفد إنه يضع حزب الوفد المعارضة المصرية أمام مسئولياتها في عدم الدعوة أو الانسياق وراء أي دعوات للتدخل الخارجى في الشأن المصرى.

وذكر حزب الوفد: إذ الذي ينحاز للفقراء ومحدودى الدخل يثمن انحياز الدولة المصرية لهم ضد التصنيف ورفضها الانصياع لأية ضغوط من مؤسسات إئتمانية الكل يعرف نواياها.

كما ثمن حزب الوفد أن الدولة قررت وضع المواطن كأولوية وعدم تحميله أعباء اقتصادية في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض العملة المحلية.

واختتم بيان حزب الوفد على لسان الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر كانت وتظل أبية ومستعصية ضد أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل في شئوننا.