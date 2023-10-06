40 قتيلًا وعشرات المفقودين إثر فيضان بحيرة جليدية في الهند

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن 40 شخصا على الأقل قُتلوا جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.
وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير اكدت السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص؟
وجرفت فيضانات المياه الباردو منازل وجسور، وأجبرت الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم.
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