الدفاع التركية: تحييد 26 إرهابيًا ردًا على هجوم استهدف قاعدة دابق في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عمليّة "درع الفرات" في سوريا، تعرّضت ليلة الخميس- الجمعة لهجوم إرهابي".
وأكّدت في بيان، أنّ "قوّات الجيش التركي في المنطقة ردّت بقوّة على اعتداء الإرهابيّين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تحييد 26 إرهابيًّا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في عمليّة الرّدّ ضدّ أهداف إرهابيّة في المنطقة".
من جهة ثانية، أشارت إلى أنّ "القوّات التّركيّة نفّذت عمليّات جوّيّة الخميس ضدّ أهداف إرهابيّة في مناطق تل رفعت والجزيرة ودريك شمالي سوريا، بما يتماشى مع حقّها المشروع بالدّفاع عن النّفس النّابع من المادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ما أدّى إلى تدمير 30 هدفًا، ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين يستخدمها تنظيم"بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، ومغارات ومخابئ وملاجئ ومستودعات فيها إرهابيّون على مستوى قيادي".
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