جشي: الانسداد السياسي بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها

شدد عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي على أن" الانسداد السياسي الحاصل بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية، لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها، وإنما هي معنية بتأمين التوازن المالي للقطاع العام، لتغطية حاجات المواطنين، وخصوصاً في المجالين التربوي والصحي الداهمين، وإنصاف المتقاعدين، وذلك عبر تأمين الواردات من خلال وقف الهدر والسمسرات والمحسوبيات والتهرب الضريبي وضبط التهريب والاستفادة من العائدات كالأملاك البحرية وغيرها العائدة للدولة، وهذا أمر ممكن، فكما تم تحصيل حوالي 370 مليون دولار سنوياً عبر المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، يمكن تأمين حاجات الدولة من دون التعرّض والضغط على الطبقات الشعبية عموماً".

وخلال رعايته حفل افتتاح المهرجان الاحتفالي "القرية المحمدية" الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى لمناسبة ولادة النبي، اكد جشي اننا "لا نوافق على أي موازنة يتحمل عموم الناس العبء الأكبر منها عبر إقرار نظام ضريبي يتساوى فيه جميع المواطنين، بل نحن ندعو الى التدرج الضريبي ورفعها على الكماليات دون المساس بالحاجات الضرورية لكل الناس".

وفي ما يتعلق بأزمة انتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر " إن شركاءنا في الوطن مدعوون الى مقاربة ملف انتخاب رئاسة الجمهورية بواقعية ومسؤولية وطنية، ومن غير المقبول الاعتماد على المبادرات الخارجية المشكورة وحدها".

وتساءل :" ما هو المانع من تشاور الكتل الأساسية وغيرهم من أجل الوصول الى انتخاب رئيس يطمئن الفريقين المتنافسين، لأن أي منهما لن يستطيع أن يحسم الأمر لوحده، ولا يجوز أن يبقى البلد على حافة الانهيار الشامل أمام أعين الجميع، وهل يوجد في الدستور ما يمنع التشاور والتلاقي، وهل في ذلك مخالفة دستورية".