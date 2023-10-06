بلومبرج: ماذا لو توقفت أمريكا عن دعم أوكرانيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن فرضية توقف الولايات المتحدة عن تقديم المزيد من المساعدات الكبيرة إلى أوكرانيا، سواء أكان ذلك بسبب انعدام الرغبة أو انعدام القدرة على مواصلة ذلك.

وقالت الوكالة، في تقرير لها نقله موقع "24" الإخباري الإماراتي، إنه إذا توقفت واشنطن عن تقديم المساعدات، فإنه سيؤدي إلى تآكل تدريجي يجبر كييف على السعي إلى السلام بشروط غير مواتية.

وأضافت الوكالة أن هذه النتيجة قد لا تكون الأرجح، بالنظر إلى أنه لا يزال هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدات في واشنطن. لكنها تظل نتيجة معقولة، لأن الكونغرس لم يتمكن من إبقاء حكومة الولايات المتحدة مفتوحة إلا من خلال التخلي، في الوقت الحالي، عن الجهود الرامية إلى تجديد المساعدات المتضائلة بسرعة إلى كييف.

ويرى التقرير أن سياسات مساعدة أوكرانيا تزداد صعوبة، مع تراجع الدعم الجمهوري وإطاحة الانعزاليين المتشددين الجدد برئيس مجلس النواب واتخاذ المتنافسين الرئيسيين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية مواقف مشككة في المساعدات أو أسوأ. لذلك، إذا وجدت إدارة الرئيس جو بايدن نفسها في وضع حرج خلال انتخابات السنة المقبلة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

الدفاع والهجوم

أشار التقرير إلى أن التوازن في ساحة المعركة سيتغير بشكل كبير. إن أوكرانيا لن تستسلم ببساطة: فقد أصبح وجودها نفسه على المحك، وقد قاتلت قواتها بشكل أفضل من أن تتمكن جحافل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من هزيمتها. ولكن بالنظر إلى مدى اعتماد أوكرانيا على الأسلحة والذخائر التي يسلمها البنتاغون، سيصبح وضعها سيئاً مع ذلك. في هذا السيناريو، لا يمكن توقع هجوم كبير سنة 2024: سيتعين على أوكرانيا أن تمدد جنودها إلى أقصى الحدود لمجرد الاحتفاظ بما لديها. وسوف يصبح الدفاع أكثر صعوبة أيضاً.

وأضاف أن أوكرانيا ستعاني من نقص الدفاعات الجوية والصاروخية خلال فصل الشتاء المقبل مع تكثيف روسيا جهودها لتجميد سكان البلاد عبر تدمير البنية التحتية للطاقة.

وفي حرب تشكل المدفعية العامل الأكثر أهمية، قال التقرير إنه يمكن أن يكون للنقص في هذه القدرة تأثير حقيقي على الخطوط الأمامية، كما حدث عندما وجدت القوات الأوكرانية نفسها في وضع ناري غير موات أمام القوات الروسية خلال هجوم موسكو في شرق البلاد أواخر ربيع وأوائل صيف 2022.

موقف صعب

وتابع التقرير أن دولا غربية أخرى ستحاول تعويض الانخفاض في المساعدات الأمريكية. قدمت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بالفعل مساهمات حيوية.

وأكمل أنه حتى لو تمكنت هذه الدول من تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأموال، فإنها لا تملك ما يكفي من الإمدادات العسكرية التي تحتاجها كييف من الآن وحتى سنة 2025. في أفضل الأحوال، سيترك الانسحاب الأمريكي أوكرانيا في جمود وحشي على أراضيها. وفي أسوئها، سيؤدي إلى تآكل تدريجي يجبر كييف على السعي إلى السلام بشروط غير مواتية. وستكون العواقب النفسية والدبلوماسية مدمرة بنفس المقدار.

وأضاف التقرير أن الدول تشن الحرب وتصنع السلام على أساس توقعاتها للمستقبل. إذا استنتج بوتين أنه سيواجه دعماً أمريكياً أقل لكييف في المستقبل، فإن نظريته حول النصر والمستندة إلى أنه قادر على سحق أوكرانيا من خلال انتظار تعب داعميها الغربيين ستبدو نظرية مبررة. وسيكون لديه حافز أقل لتحقيق سلام منصف. من جانبها، سوف تواجه أوكرانيا أدلة لا لبس فيها على أن الوقت ليس في مصلحتها. سيكون الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام خيار يزداد حدة حول ما إذا كان سيعقد اتفاقاً مع بوتين مخادع أو سيواصل القتال مع تحول ميزان الموارد لمصلحة روسيا.

انتصار بوتين وشي

ووفقا للتقرير، فإن الحرب في أوكرانيا لم تكن تتعلق بأوكرانيا وحسب، فمنذ اليوم الأول، كان ذلك بمثابة اختبار للقوة بين أولئك الذين يدافعون وأولئك الذين يعتزمون تدمير النظام الدولي القائم. وبالتالي إن أي تراجع في الدعم الأمريكي سيفرض عواقب عالمية. يتعين على الدول التي تأمل أن تقاتل الولايات المتحدة للدفاع عنها ضد هجوم صيني أن تأخذ في الاعتبار واقع أن واشنطن لن تساعد حتى دولة أخرى في الدفاع عن نفسها ضد روسيا الأضعف بكثير.

وأشار إلى أن الفرضية التي تحفز بكين وموسكو، هي أن الديمقراطيات منحلة ومختلة وظيفياً ويمكن تشتيت انتباهها بسهولة، وهو ما تم تأكيدها.

وتوقع التقرير أن يستغل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ هذه الحقيقة في دبلوماسيتهما تجاه المترددين وحلفاء الولايات المتحدة: سوف يشجعكم الأمريكيون على القتال حتى آخر أوكراني أو أفغاني، وسيتركونكم معلقين في النهاية.

"سخافة"

ويقول التقرير إن من نصبوا أنفسهم "واقعيين" في الغرب قد يزعموا أن انهيار الدعم الأمريكي لأوكرانيا يشكل نعمة، لأنه يسمح لواشنطن بالتركيز بشكل مفرط على التهديد الذي تواجهه تايوان.

ويترك التقرير جانباً للحظة ما يسميه سخافة استراتيجية متمثلة في المجادلة بأن أفضل وسيلة لردع هجوم قوى عظمى في منطقة المحيط الهادئ تتلخص بتمكينه في أوروبا.

وسياسياً، من الصعب تصور سيناريو حيث تعجز الولايات المتحدة عن حشد الالتزام بمساعدة أوكرانيا على النجاة من حرب حقيقية، ثم تتحول بطريقة ما إلى تسريع الاستعداد لحرب افتراضية.

وأشار التقرير إلى أن بايدن وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يدركون هذا الأمر، ولهذا السبب سيبذلان دفعة أخرى للمساعدة في الأسابيع المقبلة. حتى أن الجمهوريين المؤيدين لأوكرانيا في مجلس الشيوخ والذين يدركون أن الأصوات الصعبة لن تصبح أسهل السنة المقبلة باتوا يتحدثون عن السعي للحصول على مخصصات ضخمة تهدف إلى خدمة كييف حتى نوفمبر 2024.

واختتم التقرير بأن احتمالات نجاحهما في بيئة سياسية متدهورة، غير مؤكدة. لكن من السهل للغاية التنبؤ بعواقب الفشل في أوكرانيا ومختلف أنحاء العالم.