شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «دبلوماسية الزوارق الحربية».. بيونغ يانغ تنتقد باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

انتقدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، فرنسا بسبب قيامها بنشر طائرة دورية فوق المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بأنها دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن.

وتأتي الانتقادات بعدما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن فرنسا ستقوم بأعمال مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى بواسطة قطع بحرية ترفع علم كوريا الشمالية، وذلك باستخدام طائرة من قاعدة فوتينما الجوية في أوكيناوا باليابان.

ووصف ريو كيونج تشول، الباحث في رابطة كوريا الشمالية- أوروبا، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، هذه الخطوة بأنها دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن.

وطالب فرنسا بالكف عن التصرفات الخطِرة التي تهدد السلام في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين إن هذه هي المرة الرابعة التي تتم فيها مثل هذه الأعمال منذ عام 2019.