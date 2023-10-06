شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6.3 درجات.. زلزال يضرب جزر إيزو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي.

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زلازل اليابان

وذكرت أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

ولا توجد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأمس الخميس ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزر النائية في شرق اليابان، على عمق 10 كيلومترات بالقرب من جزيرة توريشيما.

وأصدر تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) يبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا في جزر إيزو.

موجات تسونامي

وفي وقت سابق، شوهدت موجات مد بارتفاع 30 سنتيمترًا على ساحل جزيرة هاتشيجو-جيما البركانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، فيما تعد اليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.