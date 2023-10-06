شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوريا تشيّع ضحايا هجوم الكلية الحربية.. والجيش يقصف مواقع مسلحين بريفي إدلب وحلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قصف الجيش السوري، الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، فيما شيعت سوريا ضحايا الهجوم الذي أوقع العشرات ما بين قتيل وجريح.

وبحسب وسائل إعلام سورية، قصف الجيش السوري مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب. وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة أمس.

وقالت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة إن عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بوسط البلاد أمس ارتفع إلى 89 بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن عدد المصابين جراء الهجوم وصل إلى 277 مصابا.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الهجوم، الذي تم بطائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة، أسفر عن مقتل 123 بينهم 30 مدنيا وإصابة 120 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام على القتلى المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم في الهجوم، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وكل السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.

يأتي ذلك فيما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أسفه لمشاهد القتل التي وصفها بـ”المروعة” في سوريا، وذلك تعليقا على هجوم الكلية الحربية الذي أوقع العشرات ما بين قتيل وجريح.

وناشد المبعوث الأممي جميع الأطراف بشكل عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف تصعيد العنف فورا، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.