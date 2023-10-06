لغز تحول الفتيات لـ”زومبي”.. مرض غامض يصيب عشرات الطالبات في مدرسة واحدة بكينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قالت وسائل إعلام محلية في كينيا إن 95 طالبة بمدرسة شمال غرب نيروبي أدخلن المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، جراء إصابتهن بحالة مرضية خطيرة جعلتهن غير قادرات على المشي لفقدانهن التحكم في الجزء السفلي من أجسادهن.

وأوضحت أنه تم إغلاق المدرسة لأجل غير مسمى، فيما لم يتم الإعلان عن طبيعة المرض الذي أصاب الطالبات.

وبين تقرير لـ “كينيا تي في” أن الطالبات أصبن بما يعرف باضطرابات الكهارل ، وهو اضطراب يصيب أطراف الإنسان في حال فقدانه لسوائل كثيرة من الجسم.

فيما رجح خبراء آخرون أن الفتيات أصبن بمتلازمة غيلان بارية، وهي عبارة عن ضعف عضلي سريع الظهور يحدث نتيجة لضرر في الجهاز العصبي.