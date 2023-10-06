مجلس الشعب السوري : الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص جريمة نكراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدان مجلس الشعب السوري بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكدا أن سوريا الصامدة ستبقى عصية على الإرهاب والمعتدين.

وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية/سانا/ إن هذا الاعتداء الإرهابي جريمة نكراء وما هو إلا دليل ساطع على الحقد الدفين تجاه الشعب السوري عموما ومؤسسة الجيش العربي السوري خصوصا بعد أن استطاع أبطال الجيش تحقيق الانتصار تلو الآخر على مدى السنوات الماضية.

وطالب المجلس في بيانه جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والمجالس والبرلمانات الوطنية بشجب هذا الاعتداء وإدانته انطلاقاً من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية، كما طالب بالخروج الفوري للقوات الأجنبية.