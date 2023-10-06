شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلاً جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولكاتا‭ ‬- (رويترز)

قال مسؤولون حكوميون لرويترز، الجمعة، إن 40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها، الأربعاء، ما أدى إلى فيضان كبير قالت السلطات، إنه أثر في حياة 22 ألف شخص.

وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ، تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا، يعزى إلى تغير المناخ.

وذكر مسؤولون في سيكيم، أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء الخميس. وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لرويترز، إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.

وأعلن الجيش الهندي، أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح، تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.