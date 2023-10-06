شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - (رويترز)

قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، الجمعة، إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة، قيمتها 2.2 مليار كرونة (199 مليون دولار) تتكون أساساً من ذخيرة مدفعية، مضيفة أنها ستدرس إرسال طائرات مقاتلة.

وذكر جونسون، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة كلفت القوات المسلحة رسمياً بدراسة ما إذا كانت السويد ستتمكن من إرسال طائرات مقاتلة من طراز جاس جريبن إلى أوكرانيا.

وأكد مجدداً أيضاً أن السويد، لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، تحتاج إلى أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي، قبل أن ترسل أي طائرات مقاتلة.

وأضاف جونسون، أنه من المقرر أن تجري القوات المسلحة تحليلاً للأمر بحلول السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. وتأمل السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال الخريف، بعدما عرقلت اثنتان من الدول الأعضاء وهما تركيا والمجر انضمامها.

وستكون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، هي الرابعة عشرة التي تقدمها السويد لكييف، منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ما يرفع القيمة الإجمالية لهذه المساعدات إلى ما يزيد قليلاً على 22 مليار كرونة.