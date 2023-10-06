انت الان تتابع خبر توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق ‏ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم وزير دولة تركمانستان لشؤون الغاز في مقر الوزارة ،لخوض جولة من المفاوضات".

وأضاف البيان أن "جولة المفاوضات أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز لسد حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية".



ويستعين العراق بالغاز لتشغيل محطات كهربائية تتوزع على وسط وجنوب البلاد وتولد مجتمعة ما يقارب 7000 ميغاواط.