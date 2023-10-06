انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا "فاجعة الحمدانية" وتهيئة ثلاثة مصابين للسفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة ان" عدد المتوفين في حادثة الحريق بقضاء الحمدانية وصل إلى 124 حالة، فيما لا يزال هناك مصابين يرقدون بالمستشفيات، في محافظة دهوك ومدينة الموصل وفي أربيل".

وتابعت، انه" تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة ثلاث حالات لإرسالها أيضا لتلقي العلاج خارج العراق".



الحصيلة ادناه: