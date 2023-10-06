انت الان تتابع خبر الكرملين يحدد الموعد الرسمي للقاء بوتين بالسوداني في موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف ممثل الكرملين: "الزيارة ستتم في 11 أكتوبر/ تشرين الاول، أو بالأحرى ستجرى المفاوضات في 10 أكتوبر/ تشرين الاول، وستكون هذه الزيارة الرسمية لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني"، مشيرا الى انه "سيتم إجراء مباحثات روسية- عراقية، وسيلتقي الرئيس الروسي كذلك مع السيد السوداني خلال إفطار عمل".



ووفقا له، في 11 أكتوبر/ تشرين الاول، سيشارك بوتين والسوداني معا في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.

