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الكرملين يحدد الموعد الرسمي للقاء بوتين بالسوداني في موسكو

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف ممثل الكرملين: "الزيارة ستتم في 11 أكتوبر/ تشرين الاول، أو بالأحرى ستجرى المفاوضات في 10 أكتوبر/ تشرين الاول، وستكون هذه الزيارة الرسمية لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني"، مشيرا الى انه "سيتم إجراء مباحثات روسية- عراقية، وسيلتقي الرئيس الروسي كذلك مع السيد السوداني خلال إفطار عمل".

ووفقا له، في 11 أكتوبر/ تشرين الاول، سيشارك بوتين والسوداني معا في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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