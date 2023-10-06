الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لأربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لأربعة فلسطينيين، في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعدّت خارجية فلسطين في بيان، الجريمة التي ارتكبها مستوطن بإطلاق النار وقتله لشاب، في بلدة حوارة، بمدينة نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء، امتداداً لجرائم واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبةً بضغط دولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية، على وقف اعتداءات المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الدولية لوقف الاستيطان، وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، التي باتت نقطة انطلاق لتنفيذ هجمات المستوطنين، على القرى والبلدات الفلسطينية.