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رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام مسؤول باحات المسجد الأقصى

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

أدانت رابطة العالم الإسلامي قيام مسؤولٍ إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّدت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأهابت الرابطة، بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في الخليج 365 المحتلة، مجدِّدة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحلِّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية والإسلامية المُلحّة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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