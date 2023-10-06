وزير الدفاع السوري: ضحايا حفل تخريج طلاب الكلية الحربية ثمن دمائهم غال جدا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري العماد علي عباس أن القتلي الذين ارتقوا أمس جراء الاعتداء الإرهابي خلال حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص ، ثمن دمائهم غال جداً.. مشددا على أن ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية / سانا/ جاء ذلك خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي صباح اليوم ، من أمام المستشفى العسكري في حمص ، حيث بلغ عدد القتلي 89 ، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قالت في بيان لها أمس إنه: “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من القتلي من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.