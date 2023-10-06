شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ الشعب المصرى بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت التنسيقية، فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه المناسبة الخالدة، ستظل مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة، وتؤكد إيمان المصريين بقواتهم المسلحة والتحامهم معها وصولًا لتحقيق النصر العظيم.

كما أشارت التنسيقية إلى أن انتصار أكتوبر المجيد يجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وصدق ولائهم للوطن، ورفضهم التفريط في أي حبة رمال من وطنهم، فتحية خالصة من القلب لكل من قدموا أرواحهم فداءً لمصر.. حفظ الله مصر وطنًا آمنًا.