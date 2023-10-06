فوز الصحافية الإيرانية المسجونة في طهران نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام

أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن ان "الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة، في طهران فازت بجائزة نوبل للسلام". واكدت اندرسن ان "الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عامًا على معركتها ضد قمع النساء، في إيران، وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

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