النشرة: مخالفة طالبة مرشحة في LAU في جبيل تقترع لنفسها من هاتف آخر

من المتوقع ان تشهد جامعة LAU معركة انتخابية جدية. وتشير مصادر مطلعة الى أن "سحب ابنة نائب جبيل زياد حواط ترشيحها للانتخابات، ما هو إلا على دليل على حماوة تلك المعركة، خصوصا وان الجامعة كانت على مر السنوات معقلا للقوات اللبنانية".

أبعد من ذلك، تذهب المصادر الى المخالفات التي ترتكب في الانتخابات، وتتضمن ضبط إحدى المرشحات في كلية الفنون في الجامعة وهي تقترع لنفسها من هاتف احد الطلاب، وهذه تعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وتصل الى حد اخراجها من السباق الانتخابي، وقد وصل الأمر الى إدارة الجامعة ولم تتخذ اي اجراء بحقها".

وتسأل المصادر "ماذا تنتظر الإدارة لتتحرك في هذا الخصوص، حفاظا على ديمقراطية وشفافية الانتخابات الطلابية".