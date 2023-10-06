النيابة العامة في فنزويلا أصدرت مذكرة توقيف بحق خوان غوايدو وستطلب من الإنتربول ملاحقته

أعلنت النيابة العامة في ​فنزويلا​ أنّها أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، وأنّها ستطلب من الشّرطة الدّوليّة "إنتربول" إصدار نشرة حمراء بحقّه، بناءً على تحقيقات أجرتها محكمة أميركيّة ونشرت نتائجها في الصحافة.

وأشار المدّعي العام طارق وليام صعب، في كلمة عبر التلفزيون، إلى أنّ "غوايدو استخدم موارد شركة النّفط الوطنيّة العملاقة "بيتروليوس دي فنزويلا" لإلحاق خسائر تقارب أو تفوق 19 مليار دولار"، مؤكّدًا أنّه يستند إلى "معلومات كشفتها محكمة فدراليّة في ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وغوايدو المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، متَّهم في بلاده بالخيانة واستغلال مهامه وتبييض أموال وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة.

يُذكر أنّ غوايدو كان قد أعلن نفسه في كانون الثّاني 2019، رئيسًا "انتقاليًّا" لفنزويلا، بعد إعادة انتخاب الرّئيس نيكولاس مادورو عام 2018، في عمليّة اقتراع قاطعتها المعارضة ولم يعترف بها عدد من البلدان، بينها الولايات المتحدة وفرنسا. وأنهت المعارضة في كانون الثّاني 2023 هذه الرئاسة الانتقاليّة، معتبرةً أنّها لم تحقّق أهداف التّغيير السّياسي الّتي أعلنتها.