وزير الداخلية التركية: توقيف 167 شخصا في عمليات أمنية ضد "بي كي كي" و"داعش"

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ "قوّات الشّرطة و​مكافحة الإرهاب​ نفّذت عمليّة "الأبطال"، شملت 11 ولاية، واستهدفت القبض على منتسبين لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي"، مشيرًا إلى أنّ "العمليّة أسفرت عن القبض على 75 مشتبهًا في 11 ولاية".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قوّات الشّرطة ومكافحة الإرهاب نفّذت أيضًا عمليّة "الكمّاشة"، شملت 26 ولاية ونُفّذت بالتّزامن، واستهدفت القبض على منتسبين لتنظيم "داعش" الإرهابي"، مؤكّدًا "القبض على 92 مشتبهًا".