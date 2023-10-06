لفت الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، في برقية تعزية بعثها إلى نظيره السّوري بشار الأسد، في ضحايا الهجوم الّذي استهدف الكليّة الحربيّة في مدينة حمص أمس الخميس، إلى "أنّني أرجو أن تتقبّلوا خالص تعازينا بشأن العواقب المأساويّة للهجوم الإرهابي على الكليّة الحربيّة في حمص".
وأعرب عن إدانته بشدّة "هذه الجريمة الوحشيّة، الّتي من بين ضحاياها الكثير من النّساء والأطفال، ونأمل بأن ينال منظّموها العقاب الّذي يستحقّونه"، مؤكّدًا عزم روسيا على "مواصلة التّعاون الوثيق مع شركائنا السّوريّين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".
وطلب بوتين من نظيره السوري، أن ينقل كلمات المواساة والدعم لأسر الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين عزّى الأسد: نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا السوريين بمكافحة جميع أشكال الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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