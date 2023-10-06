بوتين عزّى الأسد: نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا السوريين بمكافحة جميع أشكال الإرهاب

لفت الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، في برقية تعزية بعثها إلى نظيره السّوري ​بشار الأسد​، في ضحايا الهجوم الّذي استهدف الكليّة الحربيّة في مدينة ​حمص​ أمس الخميس، إلى "أنّني أرجو أن تتقبّلوا خالص تعازينا بشأن العواقب المأساويّة للهجوم ​الإرهاب​ي على الكليّة الحربيّة في حمص".

وأعرب عن إدانته بشدّة "هذه الجريمة الوحشيّة، الّتي من بين ضحاياها الكثير من النّساء والأطفال، ونأمل بأن ينال منظّموها العقاب الّذي يستحقّونه"، مؤكّدًا عزم ​روسيا​ على "مواصلة التّعاون الوثيق مع شركائنا السّوريّين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".

وطلب بوتين من نظيره السوري، أن ينقل كلمات المواساة والدعم لأسر الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.