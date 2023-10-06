الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا

اكدت المتحدثة بإسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل أن "كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا الخميس وأدى إلى مقتل العشرات".
وخلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف، اشارت إليزابيث ثروسيل الى انه "في هذه المرحلة، من الصعب للغاية بالطبع التثبت بشكل مطلق مما حدث، ولكن بالنظر إلى الموقع، وبالنظر إلى تعرض المقهى للقصف، فإن كل شيء يشير إلى أنه كان صاروخًا روسيًا"، مشددة على ضرورة مواصلة التحقيق".
ودان الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولون آخرون في الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعواصم الغربية الكبرى الهجوم.
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