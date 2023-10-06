مديرة صندوق النقد: نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء بمجلس الإدارة

أعلنت المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، "أنّنا نستعدّ ليكون لدينا ممثّل ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في مجلس إدارة الصّندوق".
وأشارت، فيتصريح لوكالة "فرانس برس"، قبل الاجتماعات السّنويّة لصندوق النّقد الدّولي والبنك الدولي، الّتي تبدأ الإثنين في مراكش بالمغرب، إلى أنّ "ثمّة نقاشات جارية حول الطريقة الّتي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتمّ ذلك. لكن ما يهم هو أنّ ذلك يعني صوتًا أقوى لإفريقيا".
وشدّدت غورغييفا على أنّ الحرب في أوكرانيا، بعد جائحة "كوفيد"، لديها "تأثير مدمّر، خصوصًا على البلدان ذات القدرة الماليّة المحدودة"، مبديةً أسفها للآثار الضارّة للتّضخّم، ولا سيّما على المنتجات الغذائيّة.
كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقيّة في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقَّع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السّنويّة.
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