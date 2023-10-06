اكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن "القوات الروسية لم تستهدف مطلقًا البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بعدما اتهمت السلطات الاوكرانية موسكو بالوقوف خلف هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا الخميس في قرية غروزا شرق اوكرانيا".
وشدد بيسكوف امام الصحافيين على انه "نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: روسيا لا تضرب سوى أهداف عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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