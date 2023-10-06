مختار البوشرية: نناشد محافظ جبل لبنان التحرك سريعًا لضبط الوجود السوري في المنطقة

أشار مختار البوشرية شربل خوري، إلى أنّ "إشكال البوشرية أمس بدأ بإشكال فردي إثر حادث سير بين شابّة من المنطقة وشاب سوري على الدرّاجة النّاريّة، من ثمّ تطوّر إلى قيام عدد من العمّال السّوريّين في المنطقة بالاعتداء على شقيق الفتاة. بعدها، تدخّل شباب المنطقة واحتجزوا العمّال السّوريّين داخل المعمل حيث يعملون، ليُصار إلى إيقافهم لاحقًا من قبل الجيش وإخلاء المعمل".
وناشد في حديث إذاعي، "محافظ جبل لبنان في غياب البلديّة على صعيد المنطقة (البلدية منحلّة)، التّحرّك سريعًا لضبط الوجود السّوري في المنطقة من عمّال ومن محال تجاريّة متزايدة افتتحها النازحون السوريون بشكل غير منظّم"، لافتًا إلى "الكتاب الّذي سيوقّعه مخاتير المنطقة، وسيتقدّمون به إلى الأمن العام للتّحرّك السّريع بالتّعاون مع المحافظ، بهدف تنظيم هذا الوجود قدر الإمكان".
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