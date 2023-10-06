"النشرة": مروحية لليونيفيل حلقت فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ مروحية تابعة لليونيفيل حلقت فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ونفذت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط انطلاقا من محاور ابل السقي الوزاني الغجر رويسات العلم بركة بعثائيل خراج بلدة كفرشوبا وصولا حتى بركة النقار ومنحدرات جبل حرمون خراج بلدة شبعا، قابله دوريات ناشطة ونقاط ثابتة ومتحركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.

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