بري معزيًا الأسد: نجدد وقوفنا إلى جانب سوريا في معركتها المشروعة بمواجهة الإرهاب

أشار رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في برقيّة تعزية بعثها إلى الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​، إلى أنّ "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة، نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشّهداء الّذين ارتقوا جرّاء العدوان ​الإرهاب​ي الآثم الّذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكليّة الحربيّة في ​حمص​، أسمى آيات العزاء، سائلين الله أن يتغمّد الشّهداء بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم الصّبر والسّلوان؛ وأن يمنّ على الجرحى بالشّفاء العاجل".

ولفت إلى "أنّنا ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب ​سوريا​ قيادةً وجيشًا وشعبًا، في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله، والمتماهي مع المخطّطات العدوانيّة الإسرائيليّة الّتي تستهدف سوريا وكلّ الأمّة في وحدتها وأمنها واستقرارها".