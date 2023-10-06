أشار رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في برقيّة تعزية بعثها إلى الرّئيس السّوري بشار الأسد، إلى أنّ "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة، نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشّهداء الّذين ارتقوا جرّاء العدوان الإرهابي الآثم الّذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكليّة الحربيّة في حمص، أسمى آيات العزاء، سائلين الله أن يتغمّد الشّهداء بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم الصّبر والسّلوان؛ وأن يمنّ على الجرحى بالشّفاء العاجل".
ولفت إلى "أنّنا ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب سوريا قيادةً وجيشًا وشعبًا، في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله، والمتماهي مع المخطّطات العدوانيّة الإسرائيليّة الّتي تستهدف سوريا وكلّ الأمّة في وحدتها وأمنها واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر بري معزيًا الأسد: نجدد وقوفنا إلى جانب سوريا في معركتها المشروعة بمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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