الأب بوعبود التقى مديرة جمعية العناية بالطفل والأم وعرض معها نشاطات الجمعية

التقى مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود، مديرة جمعية العناية بالطفل والأم ميراي جاك ماكجيان، في حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، حيث عرضت للأب بوعبود نشاطات الجمعية كما ابدت التعاون بين الجمعية والمعهد.

بدوره شكر الاب بوعبود رئيسة الجمعية، متمنيًا لها الازدهار والنجاح، وأكد أهمية ما تقوم به الجمعية اليوم من حماية الام والطفل من العنف الاسري وتأمين المساعدة الاجتماعية والانسانية لهم، واضاف اننا بحاجة اليوم الى قانون يحفظ هولاء من العنف الاسري.