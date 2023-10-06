الخطيب: أزمة النازحين يراد منها التآمر على سوريا ولبنان

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى ان "الناس متساوين في الخلقة وفي المنشأ فليس لأحد على أحد من فضل، إنما الفضل في التقوى وهو القيام بالوظيفة وتحمل المسؤولية الانسانية والوطنية، وللأسف فإن هناك من يجهر بهذه اللغة العنصرية وينحو نحو الانعزال والفوقية وقد أدّت هذه الثقافة الفوقية وهذا التفكير الانعزالي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات متفاوتة بعضهم مواطن والبعض الآخر حُرم منها وأُعطيَ صفة الخادم، فالموطنون صُنّفوا بين سادة وعبيد أو خدم في أحسن الأحوال، ثم وقفوا في وجه الاصلاح بحجة الاكثرية والخوف الموهوم من الأكثرية فقط للتمسك بامتيازاتهم ضاربين عرض الحائط الاخطار التي يتسبب بها هذا اللعب بمصير الوطن والمواطنين فأفقدوا بذلك الدين والطائفة والمذهب من القيام بوظائفها في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي الحفاظ على المجتمع اللبناني وتماسكه والقيم الإنسانية والأخلاقية للعائلة اللبنانية المؤمنة".

وخلال خطبة الجمعة من مقام النبي شيت، لفت الخطيب الى ان "آخر هذا الشوط تعطيل الحوار بدفع من قوى خارجية ليس فيه مصلحة وطنية، فهل من عاقل يرفض الحوار مع وجود أزمة بهذا الحجم الذي يهدد مصير البلد وما هو البديل عن الحوار؟ سوى الخراب وكيف ننتج انتخاب رئيس للجمهورية؟ وكيف نعالج أزمة النازحين الخطيرة اذا كنا نرفض الحوار ونعطل التشريع ونعطل مجلس الوزراء ونرفض الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات الصهيونية؟ وكيف نتواصل مع العالم العربي ونُصدّر منتوجاتنا ونرفض الانفتاح على سوريا الجارة الوحيدة وبوابة لبنان الى العالم العربي؟.

ورأى الخطيب انها |ليست سوى حفلة جنون وانتحار يريدون قطع الشريان الوحيد للتنفس، سوريا التي يُحاصر لبنان مع محاصرتها ويُهدد أمن لبنان بتهديد أمنها ويُضرب اقتصاد لبنان بضرب اقتصادها، سوريا التي تدفع اثماناً باهظة لالتزاماتها الوطنية والقومية ويُستهدف الأمن العربي باستهدافها والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية باستهدافها، سوريا تستحق من العرب جميعاً الوقوف معها وخرق الحصار المفروض على شعبها وضرب الارهاب الذي استهدفها ويستهدفها كما حصل بالأمس في جريمة إرهابية مروعة ومحمية من القوى التي تحمي الارهاب الصهيوني".

واعتبر ان "العالم العربي يحمي نفسه حين يقف إلى جانب سوريا وتعرّض الشعب السوري والدولة السورية اليوم لهذه المجزرة الارهابية مناسبة اليوم لتظهير عودة سوريا إلى الجامعة العربية ولبنان اكثر المتضررين من استهداف سوريا، لذلك نحن نشارك سوريا دولةً وشعباً وجيشاً وقيادةً وخصوصاً مدينة حمص وأهالي الشهداء مصابهم ونسأل الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ولأهالي الشهداء المكلومين الصبر والسلوان ونقف الى جانبها نبادلها الوفاء بالوفاء، فسوريا تدفع اليوم ثمن مواقفها الى جانب القضايا العربية التي لولاها لما بقي للقضية الفلسطينية من وجود".

وتابع :"ايها اللبنانيون، يكفي لبنان أزمة النازحين التي أُريد منها التآمر على سوريا ولبنان ويكفي هذا للقوى اللبنانية أن تُعيد حساباتها ولغة التواصل بينها والحوار لا التقاطع والتدابر كي تستطيع أن تتدبر أمرها وتصون لبنان من الأخطار المصيرية التي تهدده. لقد ثبت للجميع بالتجارب أن الطوائف ليست مصدر خوف من بعضها على بعض، وان النظام الطائفي لن يشكل لها الدرع الواقي وإنما دولة المواطنة القائمة على اساس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وهي التي تصون كرامة المواطن وتحفظ للطوائف دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين وكرامة وسيادة الوطن"، معتبرا ان "هذا هو الميدان الذي يجب ان يناضل اللبنانيون فيه لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل بالحوار البنّاء والهادئ وليس الاستمرار في الصراع الطائفي الذي لن ينتج سوى الحقد والصراع لمصلحة بعض الزمر التي تتغطّى بالطائفة والمذهب وتمذهب أو تطيِّف ال​سياسة​ لمصالحها الخاصة".

واضاف :"هذا الهدف الشريف الذي يخدم بناء وطن كريم ويصون الوحدة الوطنية يستحق منا كل جهد بدل الاستمرار بإثارة النعرات الطائفية والاحقاد المذهبية وتخويف الطوائف بعضها من بعض، وهو يحتاج إلى الخطاب الذي يهدئ النفوس ويوجد الثقة بين اللبنانيين لغة الأخوة الانسانية والاخوة الايمانية والوطنية لقطع الطريق على الابواق التي تُحرّض وتنفث سموم الاحقاد الطائفية بين المواطنين وتحصد هي ثمار الصراع الطائفي".