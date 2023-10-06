انت الان تتابع خبر مناطق محرمة على العوائل ليلا بسبب كثرة الحوادث الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - امام محالهم بمنطقة القصر الابيض تفاجأ مواطنون بجثة مرمية على قارعة الطريق، الجثة التي تعود لمنتسب بوزارة الداخلية يقول اصحاب المحال بانها رميت في ساعات الفجر.

وتتخوف العوائل من الدخول لمناطق في قلب بغداد التي يبدو بانها باتت محرمة عليهم، بسبب كثرة الحوادث الامنية وازدياد اعداد المخمورين الذين يرتادون هذه المناطق ليلا.



وبحسب احصاءات فان حالات التسليب والخطف والقتل باتت مرتفعة في الاونة الاخيرة، معظمها يرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات التي راحت تشهد رواجا خاصة داخل هذه المناطق.