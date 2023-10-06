انت الان تتابع خبر العراق يدعم ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن "وزارة الخارجيَّة تُعربُ عن دعم حكومةِ العراق للمملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034".

وأكدت الوزارة، أن "تبادل الدعم العربيّ في مختلف المجالات، سيساهم بتعظيم الجهد الجماعيّ ويحمل إنعكاسات مثمرة وبنّاءة تتطلع لها شعوبنا العربيّة، وتضع المصالح المشتركة في سياقِ التكامل الذي تسعى إليه جميع الأطراف".



ويوم الأربعاء الماضي، أكدت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، بعد وقت قليل من دعوة "الفيفا" الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة هذه النسخة.

يذكر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أعلن الأربعاء الماضي، حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وعقب ذلك، هنأ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، نظيره المغربي لفوز المملكة المغربية باستضافة نسخة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، معتبراً ذلك "انتصاراً لكل إخوتنا العرب".

