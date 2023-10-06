انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469844-638321919571646158.jpg
وأوضحت أن المدرب الألماني لنادي الأهلي، ماتياس يايسله، سيدفع بعبد الباسط هندي إلى جانب البرازيلي روجير إيبانيز في متوسط الدفاع، بعد أن استبعد اللاعب التركي من قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد.
وفي سياق متصل، كشفت "الرياضية"، أن نجم هجوم الأهلي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان تواجد في عيادة النادي لتلقي العلاج من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، وسط شكوك حول غيابه هو الآخر عن الديربي.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-10-06 | 14:24
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تلقى نادي الأهلي ضربة قاسية بإصابة مدافعه التركي ميريح ديميرال قبيل الديربي المرتقب مساء اليوم الجمعة أمام اتحاد جدة لحساب الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ديميرال يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن لقاء اليوم.
وأوضحت أن المدرب الألماني لنادي الأهلي، ماتياس يايسله، سيدفع بعبد الباسط هندي إلى جانب البرازيلي روجير إيبانيز في متوسط الدفاع، بعد أن استبعد اللاعب التركي من قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد.
وفي سياق متصل، كشفت "الرياضية"، أن نجم هجوم الأهلي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان تواجد في عيادة النادي لتلقي العلاج من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، وسط شكوك حول غيابه هو الآخر عن الديربي.
وأوضحت أن مدرب الأهلي قد يبدأ لقاء الاتحاد بفراس البريكان أو هيثم عسيري في الهجوم لتعويض غياب ماكسيمان.
يذكر أن الأهلي يخوض مواجهة الاتحاد وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بـ16 نقطة، مقابل 19 نقطة لـ"العميد" الذي يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر.
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