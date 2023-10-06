شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة غير الشرعية" تتصدر مباحثات الرئيس المكسيكي مع بلينكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور محادثات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أمس الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولت قضايا تهم البلدين، وأبرزها الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات والاقتصاد والأمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: " ترأس وزير الخارجية أنتوني بلينكن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يوم الخميس، للقاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مكسيكو سيتي على هامش الحوار الأمني الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك".

عام من المناقشات المثمرة

وأضافت الوزارة أن الرئيس المكسيكي والوزير بلينكن احتفلا بعام آخر من المناقشات المثمرة، والإنجازات المشتركة الناتجة عن الحوارات السنوية رفيعة المستوى بين البلدين بشأن الاقتصاد والأمن.

وتابعت أن وزير الخارجية بلينكن والرئيس المكسيكي ناقشا التحديات التي تمثلها الهجرة غير الشرعية، وتصنيع المخدرات، والجهود المبذولة للتصدي لها.