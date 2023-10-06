شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 199 مليون دولار.. السويد تقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم الجمعة، أن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

وأشار إلى أن قيمتها تبلغ 2.2 مليار كرونة، بما يعادل 199 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها تتكون أساسًا من ذخيرة مدفعية.

دعم السويد العسكري لأوكرانيا

وذكر أنها ستدرس إرسال طائرات مقاتلة، مبينًا أن الحكومة كلفت القوات المسلحة رسميا بدراسة ما إذا كانت السويد ستتمكن من إرسال طائرات مقاتلة من طراز جاس جريبن إلى أوكرانيا.

لكنه أكد مجددًا أيضا أن السويد، لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، تحتاج إلى أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي قبل أن ترسل أي طائرات مقاتلة.

وأضاف جونسون أن من المقرر أن تجري القوات المسلحة تحليلًا للأمر بحلول السادس من نوفمبر .

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

وتأمل السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال الخريف، بعدما عرقلت اثنتان من الدول الأعضاء وهما تركيا والمجر انضمامها.

وستكون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة هي الرابعة عشرة، التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، مما يرفع القيمة الإجمالية لهذه المساعدات إلى ما يزيد قليلا عن 22 مليار كرونة.