شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري النيجري يكشف خطة انسحاب القوات الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المجلس العسكري في النيجر خطة انسحاب القوات الفرنسية من البلاد.

وأشار إلى أن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.

انسحاب فرنسا من النيجر

وذكر أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، ستفكك بنهاية العام.

وأشارت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون "رهينة" لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وسيسبب سحب 1500 جندي من النيجر فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات مسلحة بدأت تمردًا منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل.

مغادرة القوات الفرنسية من النيجر

وأشار المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة "بما يحترم مصالحنا وظروفنا".

ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه "الفترة الانتقالية".