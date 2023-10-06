انتشال جثة شاب غرق بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه غرقا بترعة المريوطية جنوب الجيزة اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.
تبين بالفحص غرق شاب يدعى محمود رشوان ٢٥ سنة، مقيم قرية العزيزية مركز البدرشين ونجحت جهود الإنقاذ في انتشال جثمانه.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.