شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمة الكويتى" يهنئ رئيسى النواب والشيوخ باليوبيل الذهبى لانتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رئيسي مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ومجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر .

وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن الاعتزاز بالبطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية أمام الجيش الإسرائيلي معربا عن الفخر بما قدمه الجيش الكويتي من تضحيات وشهداء جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين في هذه الانتصارات الخالدة متمنيا لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر. وفق"كونا" .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها اليوم، إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن "خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية".