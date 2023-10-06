شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيقية» تنظم ندوة حول اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة مساءً اليوم الجمعة، حول اليوبيل الذهبي لـ «نصر أكتوبر.. ملحمة في العزة والكرامة».

وتناقش الندوة 50 عامًا علي نصر أكتوبر، وكيف استعدت القوات المسلحة لعبور النكسة، ودور المصريين في مساندة جيشهم في هذا التوقيت، ومدى استعداد إسرائيل للحرب.

كما تناقش أبرز شهادات قادة الجيش الإسرائيلي عن الحرب، ومحاولات تشكيك الإعلام الغربي والخبراء الإسرائيليين في النصر، من وقت لآخر.

يدير الندوة أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي والكاتب الكبير عادل حموده، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية.