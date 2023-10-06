شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتعهد برفع مساهمتها في «صندوق المناخ الأخضر» إلى 150 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- وام

تعهدت بلجيكا برفع مساهمتها في «صندوق المناخ الأخضر» المنبثق عن اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بنسبة 50٪، من 100 مليون يورو حالياً إلى 150 مليون يورو للفترة من 2024 إلى2027.

أعلنت ذلك كارولين جينيز وزيرة التعاون الإنمائي في بلجيكا خلال مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لصندوق المناخ الأخضر الذي تستضيفه بون.

وإجمالا فقد تعهدت 25 دولة خلال المؤتمربتقديم 9.3 مليار دولار (حوالي 8.8 مليار يورو) للفترة نفسها إلى الصندوق، وذلك ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية.

ومن المستهدف أن يتم زيادة تمويل الصندوق البالغ 17 مليار دولار (حوالي 16 مليار يورو)، إلى 50 مليار دولار (حوالي 47.4 مليار يورو) بحلول عام 2030.

واستفادت 129 دولة حتى الآن من استثمارات «صندوق المناخ الأخضر» من خلال مشاريع توفر الطاقة الخضراء للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وتعزز قدرة السكان الأصليين على التكيف مع المناخ، إلى جانب تأمين الأمن الغذائي والمائي، وذلك من بين أمور أخرى.