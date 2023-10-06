مولوي يتابع الوضع في سجن زحلة وطلب من قائد الجيش تأمين المؤازرة وحماية محيط المبنى

يتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مجريات الوضع في سجن زحلة إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران داخله زحلة وامتدادها الى الطوابق العليا في المبنى.
وأجرى مولوي اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.
كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه بآخر المستجدات.
هذا وكلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.
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