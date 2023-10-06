افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "سقوط 4 قتلى من السجناء في سجن زحلة وعدد كبير من الجرحى"، مشيرا الى ان "السجناء احتجزوا احد الضباط داخل الزنزانة".
كما افاد عن وصول تعزيزات كبيرة للجيش الى السجن.
وفي وقت سابق، اقدم عدد من السجناء في سجن زحلة على احراق عدد من الغرف داخل السجن وقد شوهد الدخان يتصاعد من النوافذ وقد هرعت الى المكان آليات الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط 4 قتلى من السجناء وعدد كبير من الجرحى واحتجاز ضابط في سجن زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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