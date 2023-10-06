الجيش أنقذ 125 سوريًا من بينهم لبناني على متن مركب هجرة غير شرعي في الميناء

أنقذت مراكب القوات البحرية في الجيش 125 شخصًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطىء مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.

وكان المركب انطلق من شاطىء العبدة، وتعطل محركه، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعا، وهم من الجنسية السورية، ولبناني واحد.

وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الاولية إليهم.

وتحدث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية فشكر لـ"عناصر الجيش والقوات البحرية سرعتها وانقاذها الركاب، واعطى التوجيهات إلى مدير المرفأ أحمد تامر لتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش".