إقالة رئيس حكومة ساحل العاج من منصبه وتعديل وزاري مرتقب

أقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا رئيس حكومة بلاده باتريك آشي الذي يشغل منصبه منذ العام 2021، وأعلن تشكيل حكومة جديدة قريبًا قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.

ووقّع وتارا مرسومًا "بإنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة"، وفق بيان تلاه الأمين العام للرئاسة عبد الرحمن سيسي.

وأعرب رئيس البلاد عن "امتنانه لرئيس الوزراء باتريك آشي وجميع أعضاء الحكومة لالتزامهم بخدمة الأمّة في السنوات الأخيرة".

وكان هذا القرار منتظرًا منذ أيام في ساحل العاج حيث أبلغ الرئيس أعضاء الحكومة بإجراء تعديل وزاري قريبًا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في 28 أيلول.

ومن المتوقع أن يكون التعديل الوزاري هذه المرة أكثر أهمية وأن يعطي مؤشرات حول الشخصيات السياسية الوازنة التي يعوّل عليها حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" بزعامة الحسن وتارا، في انتخابات العام 2025.