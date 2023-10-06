"الجهاد": أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اقتحمت مهرجانًا للحركة في طولكرم وأطلقت الرصاص بالمكان

أعلن المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنّ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اقتحمت مهرجانًا لحركة في طولكرم، واعتدت على المشاركين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز في المكان.

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