أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية أزالت من خلال مكتب مرجعيون حاصبيا خيما غير شرعية للنازحين السوريين في الحمامص خراج الخيام وفي الوزاني وفي ابو قمحة حاصبيا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": أمن الدولة أزالت خيما غير شرعية للنازحين السوريين في الحمامص والوزاني وأبو قمحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.